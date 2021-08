La Spezia - Saranno celebrati domani pomeriggio i funerali di Giulio Cisotto, il giovane di 27 anni morto in un incidente in moto avvenuto in Via del Canaletto venerdì sera.

L'ultimo saluto al "Ciso", come lo chiamavano gli amici, sarà dato alle 16 di lunedì 30 agosto nella chiesa dell'ospedale civile Sant'Andrea.

I genitori e i parenti, stretti nel dolore, invitano a ricordare Giulio non con fiori, ma con offerte al canile "I tesori di Beta".