Lotta alla pedopornografia e ai reati informatici, boom di interventi per la Postale

La Spezia - Semestre impegnativo per la Sezione Polizia Postale e delle Comunicazioni della Spezia, che dall’inizio dell’emergenza sanitaria ha assistito all'aumento esponenziale il traffico online e di conseguenza dei reati informatici. Massima attenzione sulla pedopornografia con l'individuazione di 42 link e una serie di denunce, compresa una di revenge porn.

"Nell’attività di monitoraggio - si legge in una nota della Polizia di Stato - e vigilanza sulla rete svolta dagli specialisti della Polizia Postale, sono stati registrati diversi e-venti legati al disturbo di conversazioni online, sia nel corso della didattica a distanza che di eventi istituzionali e di attività di organizzazioni varie, spesso originate da una scarsa protezione dei sistemi utilizzati per le conversazioni online e dalla indiscrimi-nata condivisione dei link di riferimento. Più volte gli agenti hanno consigliato ad amministratori, dirigenti scolastici e privati che si sono rivolti all’ufficio preoccupati per le intrusioni abusive, di selezionare con cura le piattaforme su cui operare così come di definire elenchi chiusi di destinatari da invitare all’incontro online, con limita-zione della finestra temporale di validità della password di accesso".

"Particolare attenzione è stata rivolta ai frequentatori delle piattaforme social, e nu-merosi soggetti sono stati deferiti all’Ag per diffamazione a mezzo social network o applicazioni di messaggistica istantanea e, nello specifico, tre soggetti di cui due mi-norenni segnalati in quanto resisi responsabili, attraverso la chat di gruppo della classe, di diffamazione nei confronti di tre loro insegnanti di una scuola spezzina - prosegue la nota -.Diverse anche le attività di indagine attivate a seguito di denunce e querele sporte da aziende del territorio in merito al fenomeno denominato “Man in the middle” e “Man in the browser” dove le vittime lamentavano che, tramite vari artifici, i pagamenti a seguito di prestazioni lavorative a mezzo bonifico bancario erano stati dirottati su altri conti correnti. Numerose le querele acquisite dagli uffici di piaz-za Verdi per truffa online, relative ad acquisti di oggetti di consumo che non veniva-no più corrisposti una volta ricevuto il pagamento".



Pedopornografia. "Per i reati attinenti alla pedopornografia online, grazie al coordinamento del Centro Nazionale per il Contrasto della pedopornografia Online, la Sezione spezzina ha individuato 42 link di carattere pedopornografico, procedendo al loro contestuale oscuramento. Quattro le denunce nei confronti degli autori di questo odioso reato, sottoposti alle relative perquisizioni, mentre una persona è stata de-nunciata per adescamento on line. In tali contesti, un uomo veniva sottoposto a per-quisizione personale e locale in quanto ritenuto responsabile di detenere filmati a ca-rattere pornografico rappresentanti minorenni, trafugati dai telefoni cellulari dei cono-scenti. All’esito di altra delicata attività investigativa, una persona è stata invece de-nunciata per revenge porn.



Gli uomini e le donne della Polizia di Stato impegnati e una raffica di denun-ce. "Nel corso di questo primo semestre sono state impiegate 130 pattuglie - si legge nella nota - in servizi di vigilanza e controllo ai vari uffici postali cittadini, spesso interessati da code di utenti in relazione alle restrizioni sanitarie, per cui 369 sono i correlati controlli effettuati; 14 le persone denunciate per reati contro la persona e minacce, 16 i casi di computer crime rilevati, 18 le persone denunciate per truffa on line, 4 per frodi online e 5 per altri delitti.

Complessivamente per sex extortion, revenge porn e sostituzione di persona sono stati monitorati 73 spazi web, mentre per le truffe on line 2200 spazi web. Posto che molti siti risiedono all’estero, gli sviluppi investigativi si sono spesso avvalsi dei canali della cooperazione internazionale di settore".