Lotta all'abbandono dei rifiuti, 50 multe ad agosto

La Spezia - Continua incessante la lotta contro gli autori degli abbandoni di rifiuti in città da parte dell'amministrazione comunale, tramite il comando di Polizia locale e gli ausiliari ambientali. Nel solo mese di agosto gli agenti hanno accertato più di cinquanta violazioni, attraverso la visione giornaliera sia delle registrazioni video delle telecamere installate presso le isole zonali che delle foto-trappole mobili dislocate in punti sensibili, non ancora raggiunti dalla videosorveglianza comunale in via di continua implementazione.



In particolare il dato più significativo è quello delle quindici violazioni accertate presso l'isola zonale di Via delle Cave nel quartiere di Fabiano Basso. Inoltre gli appostamenti effettuati dagli ispettori ambientali di Acam Ambiente nella zona hanno permesso di sanzionare alle prime luci dell’alba di stamattina un quarantacinquenne spezzino, individuato nei giorni scorsi grazie alle telecamere, che effettuava giornalmente l'abbandono seriale di rifiuti al di fuori degli appositi contenitori, ogniqualvolta portava il cane fuori casa.



Gli importi delle sanzioni variano da 100 a 300 euro per ciascuna violazione. L’auspicio espressp dall'amministrazione è che l’opera repressiva possa costituire un deterrente al malcostume, purtroppo ancora molto diffuso, di non rispettare le norme vigenti a tutela non solo dell’ambiente e del decoro cittadino, ma anche della salute di tutti.