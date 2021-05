Lo Spezzino scende sotto i 400 positivi

La Spezia - Sono 41 i nuovi positivi registrati in Liguria nelle ultime 24 ore, di cui 4 residenti nello Spezzino. Eseguiti 2.280 tamponi molecolari e 1.466 test antigenici rapidi. Il bollettino odierno aggiunge poi 4 schede di decessi di pazienti mancati con positività al coronavirus, una delle quali relativa a una donna di 97 anni scomparsa all'ospedale San Bartolomeo di Sarzana nella giornata di ieri. A livello regionale le vittime da inizio pandemia sono 4.322, 463 delle quali spezzine. Sono poi 2.728 gli attuali positivi a livello regionale, di cui 383 nello Spezzino, 19 in meno rispetto alle 402 del bollettino di ieri.



Lievi incremento degli ospedalizzati con positività al Covid-19 sul territorio ligure: sono ora 152 (+2), di cui 31 in terapia intensiva. Invariato il numero dei ricoverati nello Spezzino: 19, di cui 6 in terapia intensiva (tutti al San Bartolomeo, resta 'pulito' il Sant'Andrea). E ancora, sono 97 i guariti di giornata (95.668 da inizio pandemia). Sono infine 1.024 (-40) i liguri in isolamento domiciliare e 1.470 quelli in sorveglianza attiva, di cui 291 in Asl5.