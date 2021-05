Liguria vicina ai 300mila vaccinati, calano i ricoverati

La Spezia - Sono 138 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3.612 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.677 tamponi antigenici rapidi. Di eguito il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata: Imperia 17, Savona 17, Genova 77, La Spezia 26. Non riconducibili alla residenza in Liguria: 1



Scende ancora rispetto a ieri il numero degli ospedalizzati (-21) che ad oggi sono 352 a livello regionale con 49 terapie intensive. Numeri in calo di due unità anche in Asl5 con i ricoverati del San Bartolomeo di Sarzana che scendono a 42 con 9 terapie intensive. Sono invece sei le nuove vittime aggiunte nel bollettino odierno di decessi avvenuti fra il 26 aprile e il 13 maggio che portano il dato regionale da inizio pandemia a 4.273 mentre nello Spezzino sono state 455.

Oggi si registrano anche 226 guariti che portano il totale a 93.208, mentre i casi attivi sono 4.124 in Liguria e 592 nella nostra provincia dove ci sono anche 742 persone in sorveglianza attiva.

Per quanto riguardai vaccini infine la percentuale fra consegnati e somministrati oggi si attesta al 93%. I liguri che hanno completato il ciclo sono 275.183 (33.491 in Asl5) mentre nelle ultime 24 ore sono state somministrate in tutto 17.744 dosi.