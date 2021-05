Liguria sotto i 5mila positivi, in Asl5 30mila vaccinati a ciclo completo

La Spezia - Sono 133 i nuovi positivi, su 3.407 tamponi molecolari e 2.706 test antigenici effettuati in Liguria nelle ultime 24 ore: lo riferisce il bollettino regionale odierno. Dei 133 nuovi positivi al Covid-19, 24 sono residenti nello Spezzino. Sono inoltre 230 i guariti di giornata (oltre 91.400 da inizio pandemia). Gli attuali positivi in Liguria sono 4.984, oltre cento in meno rispetto ai 5.090 di ieri; nello Spezzino il numero resta invariato: 614. Salgono poi a 4.236 i deceduti con positività al Covid-19 negli ospedali liguri da inizio pandemia; 9 le schede decessi aggiunte dal bollettino odierno, tutte riferite agli ultimi giorni, tranne quella di una 97enne mancata in Asl5 a gennaio. Che, unita a un uomo di 73 anni deceduto ieri al San Bartolomeo, porta a 452 le vittime in Asl5.



A livello di ricoverati coronavirus positivi, si registra un calo complessivo ligure: attualmente gli ospedalizzati sono 469 (di cui 54 in terapia intensiva), 27 in meno rispetto a ieri; in Asl5 permane 'pulito' il Sant'Andrea mentre il San Bartolomeo ha numeri sostanzialmente stabili (da 59 a 57 ricoverati, di cui 9 in terapia intensiva). Sono infine 3.812 (-237) i liguri in isolamento domiciliare e 4.969 quelli in sorveglianza attiva, di cui 723 in Asl5.



Le vaccinazioni



Alle ore 16.00 odierne sono stati somministrati quasi 693mila vaccini su 763.700 consegnati alla Liguria dalla struttura commissariale nazionale: il 91 per cento. Quasi 14mila le dosi inoculate in tutta la regione nelle ultime 24 ore, poco meno di 2mila delle quali in Asl5. Sfiorano quota 86mila i vaccini somministrati agli spezzini da inizio campagna vaccinale, e di questo ammontare, oltre un terzo (30.607) è costituito da seconde dosi: sono quindi quasi 31mila, in seno alla Asl5, le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.