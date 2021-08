Lievitano i positivi, in provincia ora sono 536. Una terapia intensiva in più al Sant'Andrea

La Spezia - Sono 172 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 2.839 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 4.652 tamponi antigenici rapidi. Se ne aggiungono 30 ad Imperia, 12 a Savona, 78 a Genova (di cui in Asl 3 68 e in Asl4 10), alla Spezia 48 oltre ad altri quattro casi non riconducibili alla residenza in Liguria. Con questi dati salgono a 361 i casi attualmente positivi a Savona, 536 alla Spezia, 499 a Imperia, 1505 a Genova oltre a 83 persone residenti fuori Regione/Estero e altri 280 in attesa di verifica. Così, a conti fatti, oggi in Liguria si contano 3.264 positive al Covid.



Tornano a salire gli ospedalizzati, 89 disseminati nei nosocomi liguri, con 12 terapie intensive: rispetto a ventiquattro ore fa si è fatto posto a tre nuovi posti letto Covid dedicati. Anche alla Spezia l'incidenza sale lievemente: al Sant'Andrea sono otto i letti dedicati al coronavirus (3 in più rispetto a ieri), con due terapie intensive. Per quel che concerne i soggetti in sorveglianza attiva se ne contano 449 in Asl1, 327 in Asl2, 638 in Asl3, 125 in Asl4, 345 in Asl5 per un totale di 1.884. Infine, come sempre, la campagna vaccinale, aggiornata alle 16 odierne: dei 2.241.419 sieri consegnati (fonte governativa) ne sono stati somministrati 1.973.452 con una percentuale dell'88%.