Lieve crescita di positivi: "Ma i nostri ospedali stanno reggendo bene"

La Spezia - "Nonostante l'incidenza importante del virus nel nostro territorio, gli ospedali liguri stanno reggendo bene". Così oggi pomeriggio dal Palazzo della Borsa di Genova, in occasione dell'evento Restart Sanità Liguria, il presidente regionale Giovanni Toti. 152 i nuovi positivi di giornata, di cui 38 residenti nello Spezzino. Gli ospedalizzati Covid positivi a livello regionale sono attualmente 47 (+2 rispetto al bollettino di ieri), di cui 5 in terapia intensiva; in Asl5 numeri invariati: 5 ricoverati di cui uno in Ti al Sant'Andrea e San Bartolomeo che permane 'Covid free'. Nessun decesso: i pazienti Covid deceduti a livello regionale restano 4.366, di cui 472 mancati negli ospedali della Asl5. A livello regionale i positivi sono 2.635, trenta in più di ieri; nello Spezzino sono 443 (+17). Intanto prosegue la campagna vaccinale: quasi 1 milione e 750mila le dosi somministrate, di cui oltre 756mila seconde dosi. In Asl5 oltre 244mila dosi inoculate; superati i 103mila 'richiamati'.