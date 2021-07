Le piogge della notte non scalfiscono l'afa. Tornerà bello da giovedì

La Spezia - Non è bastata la pioggia della notte, a tratti fittissima, a frenare l'afa di questi giorni. Ci siamo svegliati anche questa mattina sotto cieli molto nuvolosi e deboli piogge residuali nelle zone interne: anche l'estremo levante ligure da questa mattina all'alba è finito in allerta gialla. Rasserenamenti dal pomeriggio e nubi sparse in serata, non sono previste piogge nelle prossime ore ma non è nemmeno finita la perturbazione: domani pomeriggio qualche altra pioggia è molto probabile prima del ritorno al sole e al bel tempo. Quello che non cambia è il clima afoso. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 3940m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Mare mosso.