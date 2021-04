La Spezia - In questo primo giorno di settimana il meteo riserva già dal mattino nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 15.5°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 1540m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Mare poco mosso.