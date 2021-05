Lavori nella galleria Fresonara, tocca alla carreggiata ovest

La Spezia - Salt comunica che, per il completamento dei lavori di adeguamento della galleria Fresonara, lungo il raccordo autostradale tra La Spezia e Santo Stefano, viene disposta la chiusura della carreggiata ovest (quella in direzione La Spezia) per circa un chilometro, in prossimità del tunnel sotto i ferri. Il traffico sarà pertanto deviato sul corrispondente tratto della corsia di sorpasso della carreggiata opposta, opportunamente attrezzata a doppio senso di circolazione. I lavori si svolgeranno dal 4 maggio 2021 (dalla mezzanotte) alle ore 22.00 del 15 maggio 2021.