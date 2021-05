Lanciano mobili dalla finestra durante un compleanno e danneggiano due auto in sosta

La Spezia - Hanno lanciato oggetti e mobili dalla finesta per festeggiare il compleanno di un amico. Passerà l’anima dei guai un gruppo di giovani di età compresa tra i 17 e i 21 anni presi dalla Polizia di Stato allertati, alle 4 di questa notte, da alcuni residenti in Via Fratelli Bandiera per continui schiamazzi e per il lancio di alcuni oggetti dalla finestra.



Arrivati in quei pressi la polizia ha trovato in strada un tavolino, una sedia in metallo, i cocci di un vaso di fiori e di alcuni posacenere in ceramica. Dal primo piano poi si sentiva un gran trambusto. Alla vista dei lampeggianti e delle divise è scatto il fuggi fuggi generale sono stati individuati 16 giovnissimi, di cui 4 minorenni che, come detto, stavano festeggiando un compleanno. I ragazzi risultano tutti residenti in questa provincia, sia nel capoluogo che nei comuni limitrofi.

All’interno dell’alloggio, risultato essere un bed and brekfast, i poliziotti hanno notato la presenza di mobilio analogo a quello trovato in strada, verosimilmente lanciato dalla finestra, e che ha causato il danneggiamento di due autovetture parcheggiate, per cui verranno interessati i proprietari per le relative denunce.

Tutti i ragazzi saranno sanzionati a termine di legge per la violazione della normativa anticontagio. All’esito delle indagini in atto, i responsabili dei lanci pericolosi sulla pubblica via e dei danneggiamenti alle auto in sosta saranno altresì deferiti all’AG.

“La Divisione Polizia Amministrativa e Sociale ha avviato gli accertamenti di competenza sul B&B per riscontrare l’osservanza della normativa di settore - si legge in una nota della Polizia -. Nel corso della stessa notte le volanti sono intervenute per schiamazzi in altri tre condomini, verso l'una in via dei Colli, all'una e trenta in via Venezia, alle 3.40 in via Monfalcone, dove hanno provveduto alle identificazioni del caso. All'una e trenta identificati anche tre cittadini romeni che si erano seduti al dehor di un bar in piazza Garibaldi; allontanati, saranno sanzionati per la violazione del divieto di circolazione dopo le 22”.