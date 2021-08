Ladri di bicicletta: mettono tutto sui social e vengono denunciati

La Spezia - Una bici rubata alla Spezia e rivenduta nel mercatino virtuale di Facebook. A Levanto un branco di giovanissimi ne ha rubate altre cinque e postando tutto sui social network. In due interventi distinti sono stati la Polizia di Stato e i Carabinieri hanno rintracciato e denunciato gli autori delle scorribande.

Partendo dal Comune capoluogo, tutto è partito da una coppia che si è vista rubare una costosa bicicletta e pochi giorni dopo ha notato, sul Market place di Facebook, un annuncio in cui veniva messa in vendita. Contattati i venditori dal prezzo iniziale di 500 euro sono scesi a 450 e chiusa la trattativa le due parti si sono date appuntamento in Corso Cavour.

I sedicenti venditori di certo non si aspettavano che lì in zona ci fosse appostata anche la Mobile, contattata dalla coppia derubata. Così sono arrivati i provvedimenti a carico di un cittadino marocchino di 23 anni munito di regolare permesso di soggiorno ed un cittadino tunisino di 24 anni già destinatario dell’Ordine del Questore della Spezia a lasciare il territorio nazionale, e dimoranti in città, sono stati denunciati alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione e la loro posizione è ora al vaglio dell’Ufficio Immigrazione della Questura della Spezia.



Spostandosi a Levanto: i Carabinieri hanno identificato un gruppo di cinque giovanissimi che lo scorso 25 luglio hanno preso altrettante bici parcheggiate in strada. Tre di loro sono maggiorenni, gli altri minorenni tutti provenienti dalla provincia di Genova.

I carabinieri hanno svolto un lavoro meticoloso, scandagliando anche i social network dove hanno trovato alcuni video collegati ai furti. "Durante un servizio perlustrativo, i carabinieri hanno individuato il gruppetto “ricercato” nei pressi di un locale camping. Immediatamente identificati, 3 maggiorenni e 2 minorenni, tutti provenienti dalla Provincia di Genova, in quel momento a Levanto per trascorrere le vacanze - si legge in una nota dell'Arma -.

Nel controllo i militari riuscivano a recuperare solo una delle 5 biciclette, recupero importante atteso che il valore del velocipede si aggira intorno ai mille euro. La bici è stata così restituita al legittimo proprietario, un cittadino residente a Levanto, molto affezionato al suo bene poiché da sempre utilizzato per gli spostamenti tra i vicoli del centro cittadino. Dei fatti è stata informata la Procura della Repubblica della Spezia e quella per i minorenni di Genova in quanto denunciati per furto in concorso".