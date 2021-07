La stazione mobile dei Carabinieri nelle località turistiche della provincia

La Spezia - In considerazione del particolare afflusso che caratterizza il periodo estivo nelle località turistiche della costa, i Carabinieri delle Compagnie della Spezia e di Sarzana hanno intensificato l’attività di prevenzione e controllo del territorio, soprattutto negli orari che registrano maggiori presenze e nelle aree particolarmente sensibili dal punto di vista della sicurezza pubblica.



Il dispositivo di prevenzione è stato rafforzato con l’utilizzo della Stazione mobile, veicolo che, oltre a rappresentare un segno facilmente identificabile e visibile della presenza dei militari, è attrezzato per la ricezione di denunce e segnalazioni, la compilazione di atti e l’effettuazione di controlli.



Sono state sinora presidiate a turno varie località della provincia, quali Bonassola, Levanto, Deiva marina, e Framura, Porto Venere, Lerici, Ameglia e Marinella di Sarzana. La presenza della Stazione mobile continuerà, sempre a rotazione, nei mesi di luglio ed agosto in tutte queste località ed in altre in cui ne sarà opportuno e proficuo l’impiego.



La logica dell’utilizzo della Stazione mobile è quella di offrire ai cittadini e ai turisti un punto di riferimento immediato, oltre che per rivolgersi all’Arma in caso di difficoltà, anche solo per fornire informazioni, in quell’ottica di vicinanza alla comunità che da sempre contraddistingue l’Arma dei Carabinieri.