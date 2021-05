La previsione: bello anche nei prossimi giorni

La Spezia - Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata e temperature in decollo. Dopo i tanti giorni di pioggia consecutivi che hanno di fatto "raffreddato" il clima, portandolo in certi casi ai livelli dei mesi invernali, avremo un filotto di giorni di bel tempo. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 20.7°C, la minima di 11.6°C, lo zero termico si attesterà a 3084m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Mare mosso.