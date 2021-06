La fiaschetta ha la forma di pistola, arriva la Polizia e lo denuncia

La Spezia - Un po' lo stato di agitazione dell'avventore, ma soprattutto il gesto fulmineo con cui ha estratto una "pistola" dai pantaloni per appoggiarla sul bancone di un bar di Piazza Garibaldi. Una mossa di cui si sono accorti alcuni avventori, che ieri sera hanno chiamato il 112 per segnalare un soggetto che, dopo aver discusso animatamente con una cameriera, mostrava segni di irrequietezza e aveva messo mano all'oggetto allarmando più di una persona.

Poco dopo la segnalazione alla centrale operativa della Questura, un equipaggio della squadra volante era sul posto con una descrizione dell'uomo. Individuato il soggetto, si sono avvicinati allo stesso con le dovute cautele e lo hanno disarmato. A quel punto si sono accorti che l’arma risultava essere una pistola semiautomatica finta. Più precisamente si trattava di una fiaschetta per liquidi contente appunto una sostanza alcoolica, che veniva debitamente sequestrata.

L’uomo, un cittadino egiziano di 50 anni regolare sul territorio, residente fuori provincia e con precedenti di polizia, è stato accompagnato presso gli uffici della Questura e, dopo gli accertamenti di rito, è stato segnalato in stato di libertà all'autorità giudiziaria per procurato allarme.