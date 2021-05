La famiglia Carro piange mamma Marisa

La Spezia - Un profondo lutto ha segnato la famiglia Carro. E' scomparsa nei giorni scorsi Marisa Natale, 87 anni, mamma di Antonio segretario della Cisl spezzina e Alessandro impiegato nel settore armiero. Marisa ha dedicato tutta la sua vita alla cura della famiglia. I funerali si sono tenuti oggi pomeriggio alle 15 nella chiesa di Santa Maria Assunta in Piazza Beverini. Alla famiglia giungano le più sentite condoglianze da parte di tutta la redazione di Città della Spezia.

Il figlio Antonio ieri mattina ha pubblicato una foto in cui viene ritratta assieme al marito, bella e giovanissima, accompagnandola con un tenero e affettuoso commento: "Ciao mamma, ora siete per sempre insieme".