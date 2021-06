La Tarros si lascia alle spalle l' Agliana e va ai playoff interregionali

La Spezia - La Tarros Spezia, che di solito cala nella seconda metà della gara, stavolta fa esattamente il contrario: subisce inizialmente le rimanenti velleità di una Endiasfalti Agliana che chiude in vantaggio i primi due quarti, ma il secondo di un soffio perché la riscossa spezzina è già partita (a un certo punto i bianconeri, sulla spinta soprattutto delle accelerazioni di Casoni, si ritrovano pure brevemente avanti d’un punto) e dilaga nel secondo tempo. Il risultato finale ne è prova... alla fine c’è tempo e spazio pure per far giocare un po’ Gaspani e per lui di andare a canestro.

"E’ una grande squadra – afferma al termine il sindaco Pierluigi Peracchini che era presente – di quelle che fanno sempre e comunque bene allo sport in generale".

Dunque 3-0 e “pratica aglianese” chiusa, gli sprugolini vanno alla fase inter-zonale, o “interregionale” dei playoff; vedremo di quale regione saranno i prossimi avversari. Due ulteriori turni separerebbero capitan Fazio e compagni dalla Serie B2.



TARROS SPEZIA – ENDIASFALTI AGLIANA 81 – 64

PARZIALI: 15-26 / 39-41 / 64-52.

TARROS LA SPEZIA: Suliauskas 15, Petani 0, Gaspani 2, Bolis 11, D’ Imporzano 0, Putti 2, Kibildis 16, Casoni 27, Menicocci 4, Fazio 6; n.e. Cozma e Rocchi. All. Bertelà.

ENDISFALTI AGLIANA: Zita 3, Bogani L. 13, Razzoli 4, Rossi 20, Covino 0, Nieri 8, Cavicchi 0, Salvi 6; n.e. Cantré e Gherardeschi. All. Mannelli.

ARBITRO: Biancalana di S. Giuliano Terme e Marinaro di Cascina.