La Spezia piange Sara Funaro, giovane mamma di 37 anni

La Spezia - Un profondo lutto ha colpito la Spezia. E' scomparsa ad appena 37 anni Sara Funaro, ricoverata in ospedale da qualche tempo. La terribile notizia si è diffusa nella serata di ieri quando il cuore di Sara ha smesso di battere.

Profondo il cordoglio espresso da quanti l'hanno amata e conosciuta a partire dalle colleghe del negozio Zara dove lavorava. La giovane Sara aveva collaborato con Confcommercio la Spezia.

"Confcommercio si stringe al profondo dolore dell’amico e collega Mario Funaro che ieri ha perso la sua adorata figlia Sara, scomparsa prematuramente all’età di soli 37 anni - si legge in una nota dell'associazione di categoria -. La giovane Sara, che ha collaborato in Confcommercio e da molti anni lavorava da Zara, lascia anche la piccola Camilla di appena due anni, la sorella Romina e la nipote Alice. I funerali avranno luogo venerdì alle 15 presso la chiesa dell’ospedale".