La Spezia e Albiano piangono la dodicenne Chiara Francesca Forniciti

La Spezia - Una tragedia che ha spezzato il cuore delle comunità della Spezia, Albiano Magra e Aulla. La piccola Chiara Francesca Forniciti, 12 anni, non ce l'ha fatta. La bimba era malata da tempo ed era ricoverata al Gaslini di Genova: nelle scorse ore ha perso la sua battaglia contro una malattia che l'ha portata via troppo presto. Un dolore immenso che colpisce la mamma, il papà, la sorella e tutto il resto della famiglia Forciniti. Uno sguardo dolce e un sorriso meraviglioso sul volto di una bambina che aveva conquistato l'affetto di quanti l'hanno potuta conoscere ed amare. Anche il Comune di Aulla ha espresso parole di profondo cordoglio dedicandole un pensiero: "L'amministrazione comunale si stringe attorno alla famiglia Forciniti nel ricordo commosso della piccola Chiara, prematuramente strappata alla vita da una terribile malattia". Il comitato della Croce rossa di Albiano Magra ha voluto ricordare la bambina: "Il comitato si unisce al dolore della famiglia Forciniti per la scomparsa della piccola Chiara: il suo sorriso e la sua dolcezza rimarranno un vivo ricordo nel cuore di ciascuno di noi". I funerali di Chiara si svolgeranno presso la Chiesa di San Martino ad Albiano Magra, sabato 5 giugno alle 15.