La Prefettura analizza i profili di ordine e sicurezza pubblica delle ultime partite

La Spezia - Si è riunito nel pomeriggio di oggi il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto, Maria Luisa Inversini, a cui hanno partecipato il Sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, l’Assessore alla Sicurezza del Comune della Spezia, Filippo Ivani, il Questore ed il Vice Questore Vicario, Silvia Burdese e Carmine Ingrosso, il Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, Antonio Bruno, il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, Massimo Benassi, il Comandante della Polizia Locale della Spezia, Francesco Bertoneri ed il Direttore organizzativo dello Spezia Calcio, Pierfrancesco Visci.

Scopo dell’incontro valutare la gestione, sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, delle ultime giornate del campionato di “Serie A”, nel corso delle quali lo Spezia Calcio sarà impegnato per garantirsi la permanenza nella massima serie.

In vista della partita di mercoledì prossimo, che si disputerà a Genova, il Prefetto ricorda che, a decorrere dalle ore 22:00, vige il divieto di spostamento e, pertanto, non sono consentiti la circolazione o lo stazionamento in strada, facendo quindi nuovamente appello al senso di responsabilità già dimostrato dai tifosi sabato scorso.