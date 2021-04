La Mobile spezzina arresta due trafficanti internazionali: devono scontare 10 anni di carcere

La Spezia - Nel tardo pomeriggio di ieri, gli agenti della Squadra Mobile spezzina, coordinati su strada da Lorenzo Mulas e dal vicedirigente Pescara Di Diana, hanno proceduto all’arresto di tre pregiudicati di spessore, colpiti da altrettanti ordini di carcerazione. Gli investigatori, al termine delle ricerche sul territorio e di una serie di appostamenti effettuati in città, hanno dato esecuzione ai tre ordini di custodia cautelare.

La prima misura è stata emessa dal Tribunale ordinario della Spezia e riguarda un 49enne spezzino, già gravato da numerosissimi precedenti per reati contro il patrimonio consumati per lo più in questa provincia, che è stato condannato in via definitiva a 5 anni di reclusione e 2500 euro di multa per il reato di ricettazione.



Gli altri due ordini di carcerazione, eseguiti in coordinamento con la Questura di Torino, riguardano due cittadini albanesi, rispettivamente di 46 e 60 anni irregolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, ma già gravitanti anche in passato in questa provincia, che sono stati condannati in via definitiva dalla Procura generale della Corte di appello di Torino, a conclusione di un’accurata indagine coordinata dalla DDA del capoluogo piemontese, a 10 anni di reclusione il primo ed a 9 anni e 3 mesi di reclusione il secondo, per associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti in tutto il nord Italia e con collegamenti anche all’estero, reati consumati nel periodo a cavallo tra il 2011 e il 2014.

I tre arrestati in tarda sera sono stati associati presso il carcere di Villa Andreini.