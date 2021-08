L’ultimo saluto a Maria Grazia Santarnecchi

La Spezia - Giovedì scorso, alla Spezia, la comunità parrocchiale di Nostra Signora della Salute di piazza Brin ha dato l’ultimo saluto a Maria Grazia Cerri Santarnecchi, spentasi nei giorni precedenti. Il rito funebre è stato presieduto dal parroco don Francesco Vannini. Tra i presenti anche numerosi dirigenti e soci dell’Azione cattolica diocesana. Maria Grazia, infatti, è stata una storica dirigente dell’associazione, svolgendo anche il ruolo di vice presidente diocesana per il settore adulti. Come la ricorda un comunicato del consiglio diocesano, era stata “indimenticata e indimenticabile presenza amica e materna in tantissimi anni di servizio associativo, portato avanti sempre con gioia, umiltà e spirito di incondizionata disponibilità verso tutti”. Numerose anche le attività svolte in parrocchia, dalla biblioteca alla cucina dei “campi” estivi. Ai figli ed ai familiari tutti le nostre condoglianze.