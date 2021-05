L'impegno della Questura spezzina per la "Giornata internazionale dei bambini scomparsi"

La Spezia - In occasione della Giornata internazionale dei bambini scomparsi istituita dall’assemblea generale delle Nazioni onite nella giornata odierna, la Questura della Spezia ha voluto promuovere la campagna della Polizia di Stato diretta alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica ed in particolare degli adolescenti sul terribile fenomeno che colpisce a livello internazionale il mondo dell’infanzia.

L’ ”Ufficio minori e vittime vulnerabili” della Divisione anticrimine ha così attivato un percorso di collaborazione con gli assistenti sociali del Comune della Spezia che ha visto la presenza del vicesindaco e assessore alle Politiche sociali Giulia Giorgi, con l’Ufficio scolastico provinciale, con l’istituto scolastico “Cardarelli”, nonché con le principali case di accoglienza per minori “La Casa nella Roccia” e “Gulliver”, iniziando questa mattina la distribuzione di brochure e segnalibri realizzati dalla Direzione centrale anticrimine del ministero dell’Interno, oltre che un costruttivo dialogo sul tema.

Il materiale in distribuzione riporta richiami di utilità per contrastare il triste fenomeno della scomparsa dei minori che spesso si associa a situazioni di violenza domestica e di bullismo.



La Questura ricorda a tal proposito i numeri di emergenza: 112 NUE (o in alternativa il 113), il numero ‘114’ di Emergenza Infanzia per la violenza sui minori, nonché il sito internet gestito dalla Polizia di Stato it.globalmissingkids.org.

Si ricorda che in questo ambito può essere utilizzata, anche in forma anonima, l’App ‘YOUPOL’ per comunicare direttamente con la Polizia di Stato.