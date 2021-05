L'Associazione Sandro Pertini ricorda Pietro Cavallini

La Spezia - "Ieri ci ha lasciato Pietro Cavallini, socio onorario della nostra associazione, un riferimento sicuro, un faro, sempre partecipe alle nostre iniziative.

Noi ne manterremo sempre vivo il ricordo : il suo impegno nel lavoro, la scuola , la politica con la P maiuscola di Polis, ma soprattutto l’opera incessante dedicata ai diritti e all’integrazione dei disabili, dei più deboli. Per loro Pietro è stato un innovatore: ha ideato, costruito e sviluppato importanti strutture diventate modello non solo a livello cittadino.

Poiché “quando muore qualcuno, agli altri spetta di vivere anche per lui” siamo certi che Pietro continuerà a vivere nei cuori di quei ragazzi che ha contribuito ad inserire nel contesto sociale della nostra comunità.

Ciao Pietro"



Associazione Sandro Pertini