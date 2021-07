Invitato a pagare il parcheggio, se la prende con l'ausiliaria: denunciato

La Spezia - E' stato denunciato in stato di libertà per il reato di lesioni a pubblico ufficiale l'uomo che, due giorni fa, ha aggredito un'ausiliaria del traffico in Piazza Caduti per la Libertà. Martedì mattina la questura aveva inviato una pattuglia nello slargo di fronte all'ospedale per raccogliere il racconto di una donna che, notando un’autovettura, con all’interno l’autista, parcheggiata in un posteggio a pagamento senza il relativo ticket, aveva provato ad invitare l'automobilista a pagare quanto dovuto o a lasciare libero lo stallo.

Ritornata sul posto poco dopo e ripetuta la richiesta, aveva ottenuto in risposta una reazione minacciosa. L’automobilista, uscendo dal veicolo, aveva inveito nei suoi confronti, facendole cadere il tablet e rovinare su un cespuglio. Una scena che si era interrotta solo all'intervento di una passante, che aveva fatto desistere l’uomo, risalito a quel punto in macchina e allontanatosi. Continuando peraltro a proferire frasi alterate.

Annotato il numero di targa, mentre l’ausiliaria del traffico ricorreva alle cure dei sanitari, sono stati gli operatori della volanti ad avviare gli accertamenti del caso. Risalendo ad un 61enne italiano residente in un in altro comune della provincia, identificato e sottoposto ai riscontri previsti. L'uomo, con gli agenti, si è dimostrato dispiaciuto per l’accaduto, dicendo di non aver realizzato sul momento di aver ferito la signora.