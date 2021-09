Investimento in Viale Italia, saltano le patenti

La Spezia - Polizia Locale spezzina impegnata nei rilievi di un investimento di una ragazza, di circa 20 anni, provocato da un'automobilista 43enne. Il fatto è accaduto in Viale Italia, all'intersezione semaforizzata con via Padre Giuliani, fortunatamente senza gravi conseguenze, anche se la patente dell’autrice dell’investimento è stata ugualmente ritirata, in quanto aveva cagionato un sinistro con lesioni. Durante i rilievi, in un venerdì pomeriggio particolarmente trafficato in entrata e uscita dal comune capoluogo, la viabilità ha subito rallentamenti per i quali è stato disposto dal Comando di viale Amendola, il supporto di un'altra pattuglia che gestisse i flussi veicolari sull’importante snodo cittadino. Durante il servizio, l'attenzione degli agenti veniva attirata dal conducente di un motoveicolo che procedeva zigzagando. La persona, un uomo spezzino di circa cinquanta anni, è stata pertanto fermata. In fase di accertamento documentale, i comportamenti del conducente facevano sorgere il sospetto che lo stesso si fosse posto alla guida in stato di ebbrezza: condizione che è stata confermata subito dopo quando veniva sottoposto ad alcool test con etilometro. Entrambe le prove sono infatti risultate positive evidenziavano un tasso alcoolemico di 0,80gr/l, superiore al limite consentito di 0,50 gr/l. Per tale motivo veniva sanzionato con 543 euro e la decurtazione di 10 punti dalla patente, che gli veniva immediatamente ritirata ed inviata alla locale Prefettura per la sospensione.