Inseguimento al Termo, pusher aggredisce i carabinieri: arrestato

La Spezia - Un inseguimento attraverso due quartieri della periferia dove uno spacciatore ha cercato in tutti i modi di scappare alle gazzelle dei carabinieri. Una fuga senza successo perché i militari hanno braccato e fermato un 48enne algerino trovato con 180 grammi di hashish. Un intervento non semplice segnato anche dall'aggressività dell'uomo fermato solo dall'utilizzo dello spray al peperoncino.

Andando con ordine, ieri sera, erano da poco passate le 19, i militari della Compagnia della Spezia stavano pattugliando la zona tra i quartieri Migliarina e Termo quando hanno notato uno scooter condotto da un uomo, di mezza età, in atteggiamenti sospetti.

L'alt dei carabinieri è stato immediato ma l'uomo non si è fermato e ha tirato dritto lanciandosi anche in alcune manovre spericolate pur di guadagnarsi la fuga. Una scena alla quale hanno assistito numerosi cittadini e automobilisti culminata poi con l'abbandono dello scooter, utilizzato per bloccare la portiera della gazzella e impedire che i militari potessero scendere dall'auto.

Il fuggitivo è quindi scappato a piedi ma nel giro di pochissimo è stato raggiunto dai militari che lo hanno bloccato. Lui aveva ancora voglia di scappare e ha continuato a divincolarsi, ne è derivata una colluttazione. Il 48enne ha cercato di colpire con violenza i carabinieri: la situazione ha dunque reso necessario l'ultilizzo dello spray al peperoncino in dotazione alle forze dell'ordine.



"Una volta immobilizzato - si legge in una nota dell'Arma -, i militari lo hanno perquisito e gli hanno trovato nascosti addosso più di 180 grammi di hashish suddivisi in 20 involucri, oltre a 95 euro, ritenuti provento dell’attività illecita. Droga e contanti sono stati sequestrati. L’uomo, un 48enne di algerino già noto alle Forze dell’Ordine, è stato quindi arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato dell’autovettura di servizio, che riportato graffi ed ammaccature. L’arrestato ha trascorso la notte nelle camere di sicurezza del Comando Provinciale Carabinieri della Spezia e stamattina sarà condotto in Tribunale per la direttissima".