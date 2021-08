Incinta, ruba bevande al supermarket. Bloccata da un agente in ferie

La Spezia - Sabato pomeriggio, Ipercoop del centro commerciale le Terrazze. Una donna, dopo aver prelevato dagli scaffali una bottiglia di super alcolici ed una bevanda analcolica, le occultava in una borsa con il chiaro intento di uscire senza passare pagare. Il fatto però non è passato inosservato ai controlli degli addetti alla sicurezza che hanno fermato la donna subito dopo le casse. La situazione però si è complicata diventando subito tesa, perché la donna per sottrarsi al controllo degli uomini della sicurezza, tentava la fuga dal centro commerciale. L'evento è stato notato da un sovrintendente della Polizia Locale spezzina fuori dal servizio che, proprio in quel momento, stava accedendo al supermercato.



Capita la situazione l'agente è prontamente intervenuto qualificandosi con tesserino alla mano e riuscendo a fermare la donna definitivamente. La donna è stato così condotta presso i locali privati del centro commerciale per gli accertamenti del caso. L'operatore di polizia nel frattempo ha allertato i colleghi del Comando di Via La Marmora che faceva convergere sul posto una pattuglia in ausilio. La donna è risultata priva di documenti quindi, grazie ad un equipaggio dell'Arma dei Carabinieri, è stata condotta presso il comando provinciale per l'identificazione: si trattava di una cittadina di nazionalità polacca di 35 anni domiciliata nel comune di Pisa.



Emergeva altresì che la donna, per altro incinta di 4 mesi e con un lungo curriculum di precedenti penali, aveva aggravato la sua situazione avendo dichiarato false generalità, altro reato per il quale sarà denunciata all’Autorità giudiziaria. Accertamenti sono in corso da parte degli operanti della Polizia Locale al fine di verificare, anche grazie alla visione delle telecamere di video sorveglianza del centro commerciale, se la donna sia responsabile di altri furti segnalati nello stesso pomeriggio in alcune attività presenti all’interno della struttura.