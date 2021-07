Incidente stradale a Migliarina: furgone finisce contro le barriere parapedonali

La Spezia - Paura questa mattina a Migliarina per un furgone finito contro le barriere parapedonali. A rimanere coinvolto è un anziano che stava trasportando alcune damigiane di vino. Per dinamiche in fase di accertamento da parte della Polizia locale della Spezia, l'uomo al semaforo non è riuscito a curvare andando ad impattare contro le barriere, a pochissima distanza dall'entrata di un bar. Nessuno è rimasto ferito e nello scontro una piccola parte del carico si è distrutta facendo sversare una discreta quantità di vino. La Polizia locale ha accertato la negatività all'alcoltest del conducente che però verrà sanzionato per essere incappato in alcune violazioni del codice della strada.