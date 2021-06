La Spezia - Incidente stradale autonomo alle 21 all'altezza della Metro, nei pressi dell'ingresso per lo svincolo che porta a Lerici. Coinvolto uno scooter con a bordo due ragazzi di 30 e 33 anni. Intervenute le automediche Delta1 e Delta2 e due ambulanze della Pubblica Assistenza della Spezia. Due politraumi entrambi rientrati in codice rosso, uno al pronto soccorso del Sant'Andrea e l'altro in schock room. Quest'ultimo paziente è stato poi trasferito nella notte all'ospedale San Martino.