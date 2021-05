Incidente in Viale Fieschi, motociclista in ospedale

La Spezia - Un motociclista è finito in ospedale a seguito di un incidente stradale che si è verificato oggi pomeriggio, in Viale Fieschi, alle 16.30 circa. L'uomo procedeva in sella alla sua moto quando improvvisamente è entrato in collisione con un'auto che usciva da un parcheggio del controviale. La dinamica è in fase di accertamento ma non sarebbe da escludere che sia stata mancata una precedenza. Sul posto sono arrivate l'ambulanza e la Polizia municipale. L'uomo è stato trasportato in codice giallo in Pronto soccorso alla Spezia, non è in pericolo di vita.



(foto: repertorio)