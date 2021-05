La Spezia - Incidente stradale in Via Gramsci, in centro storico alla Spezia. La dinamica è in fase di accertamento ma non sarebbe da escludere la collisione tra un autobus, che proseguiva su Via Gramsci, e un'auto che usciva da Via Biassa. Il traffico è completamente congesionato e la Polizia municipale sta devianto le auto. Sul posto sono presenti ambulanze e forze dell'ordine.



Notizia in aggiornamento