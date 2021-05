Incidente all'imbocco della Spallanzani, scooterista finisce in ospedale

La Spezia - Incidente stradale alla rotatoria di Via XX Settembre all'imbocco della galleria Spallanzani alle 13.30. Per dinamiche in fase di accertemento uno scooter e un furgone sono entrati in collisione. Ad avere la peggio la donna che viaggiava in sella al due ruote. Non sarebbe da escludere che all'origine dell'incidente ci sia stata una mancata precedenza. L'autista del furgone coinvolto si è fermato e ha allertato i soccorsi. La scooterista è stata raggiunta dalla Croce rossa della Spezia e dal 118 che l'hanno stabilizzata e accompagnata al Sant'Andrea.

Sul posto è arrivata anche la sezione Infortunistica della Polizia municipale. Rallentamenti al traffico per tutta la durata degli interventi.