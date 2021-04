In tasca hashish e coca, arresto in flagrante

La Spezia - Non c’è sosta nemmeno nel giorno di Pasqua per i pusher di strada. Con la città semi-deserta per gli effetti delle misure imposte dalla zona rossa, il lavoro delle forze dell’ordine va a colpire chi si trova per le strade della città senza un motivo valido. E’ il caso di un 48enne, fermato poco prima delle 17 in Via Trento, non lontano dalla stazione centrale: a chiedergli che cosa stesse facendo in quella zona sono stati gli agenti della Polizia Locale che hanno voluto vederci chiaro. La perquisizione personale ha dato esito positivo visto che gli hanno trovato addosso sei dosi di cocaina e due di hashish, già suddivise in diversi sacchettini pronti per essere immessi sul mercato al dettaglio. Identificato come cittadino dominicano, è stato arrestato ed ora è in attesa del processo di direttissima. Nel medesimo contesto dovrà rispondere anche della sanzione per violazione normativa anti-Covid da 400 euro.