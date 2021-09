In otto nel locale, tutti senza mascherine. Compreso il titolare

La Spezia - Sono proseguiti anche nella serata di ieri i controlli del territorio della Polizia di Stato della Questura spezzina, unitamente personale di rinforzo proveniente dal Reparto Prevenzione Crimine Piemonte, per incrementare il dispositivo anticrimine e proseguire negli accertamenti in merito all’emergenza sanitaria tutt’ora in atto. I controlli hanno visto impegnate le volanti in tutto il centro storico cittadino, con particolare attenzione ai giardini pubblici, al quartiere di Fossitermi, in via XX Settembre, piazza Brin, Scalinata Ettore Spora e via Gioberti, dove sono state controllate complessivamente 44 persone, di cui 27 cittadini stranieri e 15 minori. Nel corso della serata, gli agenti della Polizia Amministrativa, unitamente ad alcuni operatori delle Volanti, hanno eseguito inoltre una serie di controlli amministrativi all’interno di alcune attività del centro cittadino.



In via Fiume, durante un controllo ad un pubblico esercizio, è stata constatata la presenza all’interno del locale, adibito alla vendita di derrate alimentari, di otto persone, compreso il titolare, tutte prive della mascherina di protezione. Mentre il titolare stava servendo un cliente, in una stanza adiacente vi erano sei persone, quasi tutte di nazionalità dominicana e ecuadoregna, che si trovavano intorno ad un bancone a bere alcolici. Dal controllo amministrativo, è emerso che non era consentito assumere e/o somministrare bevande all’interno del locale in quanto privo della prevista licenza per la mescita di alimenti e bevande. Comminate così nove sanzioni da euro 400 l’una per il mancato o scorretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e per aver consentito il crearsi di un assembramento di persone all’interno del locale. E' stata anche disposta la chiusura dell’attività per giorni cinque in quanto il titolare aveva consentito la presenza all’interno dell’esercizio di avventori privi del dispositivo di protezione individuale, omettendo lui stesso di indossarli, creando di fatto un assembramento.