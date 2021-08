In giro sul monopattino e la cocaina pronta da vendere: arrestato

La Spezia - Un monopattino per consegnare in maniera rapida la cocaina. I piani di un uomo sono saltati quando i cittadini hanno cominciato a insospettirsi dal suo continuo via vai e hanno avvertito la Polizia locale. Gli agenti sono messi sulle sue tracce organizzando dei servizi mirati senza dare nell’occhio. Quest’oggi è stato notato l’uomo che a bordo di un monopattino elettrico gironzolava per Via XXI reggimento fanteria, nelle vicinanze del Parco 2 giugno, con fare sospetto.



E’emerso che l’uomo era straniero, irregolare sul territorio nazionale e con già diversi precedenti a suo carico. In breve gli agenti hanno scoperto che occultava, in una scatoletta per le gomme da masticare, 13 dosi di cocaina pronte per essere cedute. E’ stato accompagnato al comando di viale Amendola è stato arrestato per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha disposto per domani alle 11 la celebrazione del processo per direttissima.

L’assessore alla Sicurezza Filippo Ivani ha dichiarato: “E’ encomiabile l’impegno col quale viene portata avanti l’attività della nostra Polizia Municipale contro lo spaccio della droga in città. Ritengo che la continuità nell’azione di contrasto porterà i suoi frutti anche allorché le sentenze diverranno definitive, tuttavia sarebbe auspicabile che chi delinque in Italia e si trovi in condizioni di clandestinità venga immediatamente espulso, in modo da non gravare sui nostri cittadini per il mantenimento in carcere”.