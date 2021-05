In Viale Italia si corre troppo e la Polizia locale interviene

La Spezia - Mattinata di controlli con il Telelaser per i motociclisti dalla Polizia Locale, svolti unitamente ad una pattuglia del Reparto Territoriale, a seguito di ripetuti esposti e reclami dei cittadini aventi ad oggetto le velocità eccessive tenute in viale Italia, soprattutto dai conducenti di veicoli a due ruote. All’iniziativa, resa possibile grazie alla recente effettuazione della visita di revisione e di calibrazione dello strumento in dotazione al Corpo di Polizia Locale, ha contribuito anche il verificarsi di due incidenti con gravi conseguenze, accaduti nei giorni scorsi, nei quali la velocità

pericolosa ha avuto un peso determinante.



Le attività di rilevazione della velocità sono avvenute nel pieno rispetto delle norme di settore, con le pattuglie ben visibili sulla strada ed il presegnalamento della postazione attraverso la cartellonistica mobile in dotazione. La maggior parte degli automobilisti ha rispettato i limiti, nonostante ciò, tre conducenti – due motocicli ed un’autovettura – che non si sono avveduti dei rilievi in corso, transitavano a velocità superiori agli 80 Km/h, in eccesso rispetto al limite di velocità imposto nei centri abitati e pari a 50 km/h. Ai trasgressori, immediatamente fermati dagli Agenti, è stata elevata la prevista sanzione da euro 173 e la decurtazione di 3 punti dalla patente di guida.



Dal Comando della Polizia Locale si rende noto che i controlli sul rispetto dei limiti di velocità proseguiranno anche nei prossimi giorni, con riguardo ai siti per i quali più frequenti sono state le segnalazioni da parte della cittadinanza, come la strada della Litoranea delle Cinque Terre e via Sarzana.