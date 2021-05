In Liguria calano i ricoverati, 38 nuovi positivi nello Spezzino

La Spezia - Sono 143 i nuovi positivi al Covid-19 in Liguria identificati con 3.947 tamponi molecolari e 2.726 antigenici rapidi. Questo il dettaglio riferito alla residenza delle persone testate: Imperia 20, Savona 23, Genova 62, La Spezia 38. I casi attivi per provincia di residenza (4.305 i totali) sono così suddivisi: Savona 706, La Spezia 582, Imperia 530, Genova 2.255, residenti fuori regione o all'estero 79, in fase di verifica 153.



Ospedalizzati Continua a calare il totale ligure che scende di 22 letti rispetto a ieri attestandosi a 399 con 49 terapie intensive, numero che al San Bartolomeo di Sarzana cresce invece di un ricoverato mentre restano 9 le persone in terapia intensiva.



Decessi Il bollettino odierno riporta 7 decessi avvenuti fra il 20 aprile e l'11 maggio, con il totale ligure da inizio pandemia che sale a 4.259, di cui 453 spezzini.



Guariti Il totale da inizio pandemia 92.788 grazie ai 281 odierni



Isolamento domiciliare Il dato oggi scende di 197 e si attesta a 3.025



Sorveglianza attiva attualmente ci sono 4.031 soggetti dei quali 636 in Asl5



Vaccini La percentuale fra dosi consegnate e somministrate passa al 96%. Ad oggi hanno completato il ciclo vaccinale 265.787 liguri fra i quali 32.704 spezzini.