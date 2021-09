La Spezia - Risveglio col cielo pressoché sgombro, ma non durerà: già nella prima mattinata non mancheranno le nuvole, che tuttavia dovrebbero salutare a metà pomeriggio. Temperature non oltre i 27 gradi, come anche domani, venerdì, quando il cielo parzialmente e poi interamente coperto da mattino a sera. Né oggi né domani sono previste precipitazioni. Non senza nuvole, il weekend, ma il sole proverà a ritagliarsi i suoi spazi.