Il sistema antitaccheggio, preso nel tentativo di rubare

La Spezia - Nel tardo pomeriggio di ieri 20 luglio la Squadra Volante della Questura della Spezia interveniva presso il centro commerciale ‘Le Terrazze’, dove un cittadino rumeno di 31 anni, con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, poco prima aveva cercato di oltrepassare le casse di un negozio di abbigliamento facendo attivare l’allarme del sistema antitaccheggio. Accompagnato presso gli uffici della Questura e sottoposto agli accertamenti previsti, il

cittadino straniero veniva denunciato in stato di libertà per tentato furto di capi di abbigliamento occultati in una busta e nello zaino, per un valore di 164 euro.