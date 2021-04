Il naso di un passante scova una perdita di gas in Via Lunigiana

La Spezia - Con fiuto e spirito civico, ha permesso di riparare una fuga di gas di grandi dimensioni in mezzo ai palazzi di Via Lunigiana. Un cittadino ieri pomeriggio ha chiamato i Vigili del Fuoco dopo aver avvertito un inconfondibile odore di metano mentre passeggiava lungo l'arteria che porta al quartiere di Migliarina. In effetti, hanno scoperto poi i pompieri insieme ai tecnici dell'Acam, era in atto una fuga di gas che gli addetti hanno riparato dopo aver effettuato uno scavo. La strada è stata chiusa per circa 80 metri durante l'intervento.