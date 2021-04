Il cielo si copre dalla sera

La Spezia - La giornata si apre all'insegna del sole ma deboli infiltrazioni di aria umida favoriscono la formazione di addensamenti che si faranno via via più consistenti nel corso delle ore soprattutto sul centro-Levante dove il cielo sarà nuvoloso o molto nuvoloso la sera. Possibili piovaschi o deboli rovesci pomeridiani più probabili nell'interno anche se a Levante non escludiamo fenomeni sparsi anche sulle coste. Umidità su valori medio-bassi. Venti da Nord, Nord-Est deboli o moderati in calo e rotazione dai quadranti occidentali nelle ore centrali. Mare poco mosso.



(fonte Arpal)