La Spezia - Ancora prevalenza di schiarite alternate a formazioni irregolari di nubi basse sulla costa, più diffuse in serata. Addensamenti pomeridiani sui rilievi. Umidità su valori medi. Venti al mattino deboli in prevalenza orientali, in rotazione dai quadranti occidentali al pomeriggio con rinforzi fino a moderati su capi di Ponente e Spezzino. Mare poco mosso, localmente mosso al pomeriggio sui capi più esposti.



(fonte Arpal)