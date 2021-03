Il capo reparto dei Vigili del Fuoco della Spezia Giorgio Forma va in pensione

La Spezia - Una vita passata per garantire la sicurezza degli altri. Migliaia di interventi in 35 anni di carriera e tanti momenti, anche critici, condivisi con i colleghi che con l'ultimo turno di notte del turno C, saluterà. Va in pensione Giorgio Forma, 60 anni, capo reparto dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale della Spezia che proprio in queste ore conclude il suo percorso lavorativo.

E' entrato nei Vigili del fuoco nel 1986 ed è uscito dal 16esimo corso sommozzatori nel 1994. Per anni è stato impegnato nel Nucleo sommozzatori con il quale ha girato in lungo e in largo per l'Italia svolgendo servizi importanti e delicati: alluvioni e in particolare le opere di ricerca del corpo della contessa Francesca Vacca Graffagni Augusta scomparsa l'8 gennaio del 2001. Forma è appassionato di mare e pesca sportiva, ai colleghi mancherà per la sua dedizione al lavoro e le grandi capacità che ha saputo dimostrare ricoprendo un ruolo di rilievo come quello svolto fino ad oggi.