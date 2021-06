Il capitano Capurro è tornato in Italia

La Spezia - "Per noi queste sono ore importanti, perché si sta risolvendo la delicata vicenda del capitano Capurro, il marittimo morto al largo di Jakarta. La sua salma è rientrata questa notte in Italia a Taranto. Lui abitava qui e anche la sua famiglia lo ha atteso". Lo ha detto questa mattina Padre Gian Luigi Ameglio, frate francescano e della Stella Maris spezzina, ricordando le terribili sorti del capitano Capurro mancato a bordo di una nave e presunto, ma mai accertato, caso Covid.

Fino a questa notte è sembrato impossibile che potesse rientrare a casa con la nave che non veniva fatta attraccare e senza che la famiglia potesse avere informazioni certe su quanto avvenuto a bordo. Ed è stata proprio la rete di Stella Maris a fare in modo che ciò avvenisse.

"Sono in costante contatto con la moglie - ha proseguito padre Gian Luigi -. Tutta la Stella Maris internazionale si è attivata per accogliere la famiglia e la salma del capitano Capurro. Stella Maris è vicino ad ognuno di loro".

In merito alla vicenda del capitano il presidente dell'Autorità portuale del Mar Ligure orientale Sommariva, con un passato importante nel mondo sindacale, ha aggiunto: "Durante il Covid, se c'è qualcuno che ha vissuto condizioni estreme è proprio il personale marittimo. Quella del capitano Capurro è una vicenda davvero molto triste ed è un'occasione per fare una riflessione generale su come sia stata sottovalutata la condizione del personale navigante. La pandemia per queste persone ha significato non poter sbarcare per molto tempo, essere respinti dai porti e, come nel caso del capitano Capurro, morire soli".



Nella foto un'immagine di una iniziativa che si era tenuta in memoria del capitano Capurro.