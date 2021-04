Il caligo all'orizzonte non nasconde un'altra giornata di sole

La Spezia - Ancora la nebbia in arrivo dal mare sullo Spezzino. Con il progredire della giornata, si svelerà una giornata di cielo sereno o poco nuvoloso per qualche addensamento nell'interno nel pomeriggio, quando non si escludono brevi e isolati rovesci sui rilievi alpini; fino al mattino ancora possibili locali foschie costiere a Ponente. Umidità su valori medio-alti. Venti tra deboli e moderati dai quadranti orientali; locali regimi di brezza. Mare localmente mosso fino al mattino a Ponente, poi poco mosso ovunque.



(fonte Arpal)