Il Comitato Fossitermi accolto in questura: la lista dei problemi esposti

La Spezia - Ieri mattina i rappresentanti del Comitato Fossitermi sono stati ricevuti dal vicario del questore, il dottor Carmine Ingrosso, e dal vice dirigente, la dottoressa Pescara Di Diana per parlare di sicurezza e degrado nei quartieri Fossitermi e Scorza.



"Spesso la percezione di sicurezza non è sentita dagli abitanti per cui è stata chiesta maggiore presenza da parte delle forze dell’ordine soprattutto nella zona bassa del quartiere, maggiore illuminazione in particolar modo in Via Fiume e nelle vie parallele, più visibilità dei passaggi pedonali lungo Via Fiume, sistemazione delle pericolose buche che spesso comportano un serio rischio di incidente sia in Via Fiume che all’altezza dell’incrocio fra Via dei Colli e Piazzale Ferro", riferiscono i rappresentanti del comitato. "Abbiamo ricevuto una particolare attenzione per le problematiche esposte e, soprattutto, abbiamo respirato un clima di reciproca collaborazione con i rappresentati dello Stato", concludono.