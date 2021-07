I positivi nello Spezzino tornano sopra quota 300, gli ospedali restano 'Covid free'

La Spezia - Sono 117 i nuovi positivi in Liguria (di cui 23 residenti nello Spezzino) su 2.873 tamponi molecolari e 2.747 test antigenici effettuati nelle ultime 24 ore. 27 i guariti di giornata (oltre 98mila da inizio pandemia). Non si registrano decessi: restano 4.358 i pazienti Covid positivi scomparsi in Liguria da inizio pandemia, di cui 472 negli ospedali spezzini. Le persone attualmente Covid-19 positive in Liguria sono 1.894, 90 in più rispetto al bollettino di ieri; nello Spezzino sono 310 (+17). Gli ospedali della Asl5 permangono Covid free; a livello regionale i ricoverati positivi al coronavirus sono 24 (di cui 5 in terapia intensiva), in aumento di 4 unità. 690 i liguri in isolamento domiciliare, 752 quelli in sorveglianza attiva.

A livello di campagna vaccinale, è stato superato il milione e 600mila dosi inoculate sul territorio regionale. Poco meno di 220mila le dosi somministrate in Asl5, oltre 85mila delle quali sono seconde dosi.