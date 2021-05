I Vigili del fuoco: "Da noi nessuna richiesta di denaro, attenti alle truffe"

La Spezia - Non c'è nessuna richiesta di denaro a favore dei Vigili del Fuoco, il resto sono truffe. La segnalazione arriva proprio dal comando provinciale spezzino: "In riferimento a diverse segnalazioni ricevute da ordini tecnici- professionali che riferiscono di richieste di denaro, a fronte della vendita di non meglio specificate riviste, effettuate da sedicenti individui che si presentano a nome e per conto dei Vigili del Fuoco, il comando provinciale precisa che: nessuno e a nessun titolo è autorizzato a richiedere alla cittadinanza somme di denaro, in nome e per conto del Corpo nazionale Vigili del fuoco, con qualsivoglia motivazione".

"Si invitano, pertanto, tutti i cittadini, gli esercizi commerciali, le aziende, le attività economiche e gli ordini tecnici- professionali che dovessero ricevere analoghe richieste di denaro per conto dei Vigili del Fuoco, a informare tempestivamente le forze dell'ordine" conclude la nota del comando provinciale.